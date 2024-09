Serie C, Girone C: Monopoli e Juventus Next Gen pareggiano 0-0 al 'Veneziani'

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli pareggia 0-0 contro la Juventus Next Gen nella quarta giornata del girone C di Serie C, disputata allo stadio "Veneziani". Un match equilibrato e ricco di occasioni, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol.

Nel primo tempo, la partita è subito viva: al 3' Vazquez sfiora il gol per la Juventus Next Gen, mentre al 7' il Monopoli risponde con un colpo di testa di Pedro Felipe, che però non riesce a indirizzare in porta. Al 12', Pace per il Monopoli sfiora il vantaggio, ma la sua conclusione non trova il bersaglio. Al 33', il bianconero Perotti prova di destro ma senza inquadrare la porta. Sul finire della prima frazione, la Juventus si avvicina nuovamente al gol con Afena Gyan, che al 37' va vicino a sbloccare il risultato, mentre al 44' De Risio non sfrutta una buona occasione per i biancoverdi.

Nel secondo tempo, al 17' è De Graca della Juventus Next Gen a mancare di poco il vantaggio. Al 25', il Monopoli cerca la rete dell'1-0 con Grandolfo, che però non riesce a concretizzare. Al 33', i padroni di casa restano in dieci uomini dopo l'espulsione di Cristallo per un fallo su Semedo, complicando il finale di gara per la squadra di casa. Nonostante la superiorità numerica, la Juventus Next Gen non riesce a segnare, e al 43' Afena Gyan spreca clamorosamente una grande occasione nell'area di rigore.

Con questo pareggio, il Monopoli ottiene il primo pari stagionale, mantenendo comunque il primato in classifica con 7 punti, in compagnia di Picerno, Cerignola, Catania, Sorrento e Potenza.