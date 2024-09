Serie A: il Lecce pareggia 2-2 con il Parma al Via del Mare

FRANCESCO LOIACONO - Nel match della quinta giornata di andata di Serie A, il Lecce ha pareggiato 2-2 contro il Parma in una partita ricca di emozioni allo stadio "Via del Mare". La gara ha visto entrambe le squadre combattere fino all'ultimo minuto, regalando colpi di scena e una doppia espulsione.

Nel primo tempo, l'azione si è fatta subito intensa. All'11', il Parma ha sfiorato il gol con Mihaila, che si è visto negare la gioia della rete per poco. Tre minuti più tardi, al 14', Krstovic ha risposto per il Lecce con una grande occasione, anche lui vicino a sbloccare il risultato. La squadra di casa, tuttavia, è riuscita a portarsi in vantaggio al 32' grazie a un tocco al volo di Dorgu su cross perfetto di Ramadani, portando il Lecce sull'1-0.

Nel secondo tempo, la partita ha preso una piega inaspettata a causa di due espulsioni ravvicinate. Al 10', il Parma è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Guilbert, colpevole di aver colpito Cancellieri con una manata in faccia. Tre minuti dopo, al 13', lo stesso Cancellieri è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Dorgu, lasciando entrambe le squadre in dieci.

Al 14', il Lecce ha raddoppiato con Krstovic, che ha trasformato magistralmente una punizione dal limite, portando i salentini sul 2-0. Sembrava che la vittoria fosse ormai nelle mani del Lecce, ma il Parma ha trovato una reazione d'orgoglio nei minuti di recupero. Al 93', Almqvist ha accorciato le distanze con un rasoterra di sinistro, riaprendo il match. E proprio al 95', in extremis, il Parma ha trovato il pareggio con Hainaut, che di testa ha sfruttato un preciso cross di Mohamed per siglare il definitivo 2-2.

Con questo pareggio, il Lecce sale a 5 punti in classifica, in decima posizione, in coabitazione con Parma, Milan e Genoa.