Bari, incendio allo store Prada in via Sparano: attimi di paura in centro

BARI - Momenti di paura questa sera nel cuore di Bari, dove un incendio è divampato all'interno dello store Prada, situato in via Sparano, una delle strade più frequentate della città. Le fiamme si sono propagate rapidamente, richiamando l'attenzione di numerosi passanti che si trovavano nella zona al momento dell'incidente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'edificio. L'intervento ha attirato l'interesse di molti cittadini, che si sono fermati per osservare le operazioni di soccorso, mentre il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire le operazioni in sicurezza.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio, né si segnalano feriti. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali danni all'interno dello store. La situazione è stata comunque riportata sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori.