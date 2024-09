Serie A: il Lecce sfida il Milan al 'Meazza' per la sesta giornata

FRANCESCO LOIACONO – Domani sera, alle 20:45, il Lecce affronterà il Milan allo stadio "Meazza" di Milano nella sesta giornata di Serie A. La partita sarà cruciale per entrambe le squadre: i salentini, guidati dall'allenatore Luca Gotti, cercano un risultato positivo per avvicinarsi all'obiettivo salvezza, mentre i rossoneri puntano a mantenere il ritmo nella corsa per lo scudetto.

Il Milan, galvanizzato dalla vittoria per 2-1 nel derby contro l'Inter, cercherà di ottenere un altro successo davanti ai propri tifosi. Tuttavia, i rossoneri dovranno fare a meno degli infortunati Florenzi, Bennacer e Sportiello. Fofana e Reijnders agiranno sulle fasce, con Leao a supportare l'attacco composto da Morata e Abraham.

Dall'altro lato, il Lecce dovrà fare i conti con l'assenza di Frederic Guilbert, squalificato per una giornata. Saranno Pierret e Morente a giocare sugli esterni, con Rebic nel ruolo di regista e la coppia d'attacco formata da Krstovic e Dorgu.

Nell'ultimo incontro di Serie A tra le due squadre al "Meazza", il 6 aprile 2024, il Milan si impose nettamente con un 3-0, grazie alle reti di Pulisic al 6’, Giroud al 20’ e Leao al 57’. Il Lecce cercherà di ribaltare il pronostico, ma il Milan rimane un avversario di altissimo livello.

Sarà una sfida impegnativa per entrambe le squadre, con in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali.