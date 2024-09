Statale 100, Perrini: 'Il traffico pesante deviato temporaneamente e gratis sulla A14'

BARI - Renato Perrini, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale, ha richiesto un’audizione urgente in Commissione Trasporti per affrontare la pericolosità della Statale 100, teatro di numerosi incidenti mortali negli ultimi mesi. Il 19 settembre, un altro tragico scontro tra un tir e un’auto, all’incrocio con la provinciale 53 nei pressi di San Basilio, ha causato tre morti e un ferito grave. In totale, sono 13 le vittime sulla strada negli ultimi 11 mesi.

Perrini sottolinea che "le parole e le buone intenzioni non bastano", e che in questi anni si sono moltiplicate le richieste per la messa in sicurezza della strada, ma i lavori procedono troppo lentamente. La progettazione del primo lotto è già stata completata, ma la realizzazione tarda ad arrivare.

La proposta avanzata da Perrini è quella di deviare temporaneamente il traffico pesante sull’autostrada A14 (Taranto-Bari), senza costi aggiuntivi per gli autotrasportatori, al fine di ridurre il rischio di incidenti sulla Statale 100. In merito a questa proposta, Perrini ha protocollato una richiesta di audizione, convocando l’assessore regionale ai Trasporti, Deborah Ciliento, Autostrade per l’Italia, ANAS e il Comune di Mottola, per chiarire i ritardi nell’installazione dei tutor previsti da un decreto prefettizio del 2021.

Perrini ha ribadito l'urgenza di misure immediate, anche provvisorie, per evitare altre vittime.