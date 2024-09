San Pio da Pietrelcina, 56° anniversario della scomparsa: celebrazione a Lecce

LECCE - Lunedì 23 settembre 2024, la comunità di Lecce si riunirà presso la Basilica di San Domenico Savio per commemorare il 56° anniversario della scomparsa di San Pio da Pietrelcina, avvenuta nel 1968. L'evento, che si rinnova ogni anno, testimonia la forte devozione popolare per il santo, conosciuto da tutti come Padre Pio.

La celebrazione sarà avviata, come di consueto, dal parrocchiano Giorgio Leo, che da 29 anni organizza questo appuntamento spirituale molto partecipato. Il programma prevede alle ore 18:00 la recita del Santo Rosario, a cui seguirà alle 18:30 la lettura del "Transito di San Pio", una toccante testimonianza del padre cappuccino Pellegrino Fumicelli sugli ultimi momenti terreni del santo.

Alle 19:00, il parroco della basilica, don Pasquale D'Angelo, presiederà la Santa Messa in ricordo di San Pio, offrendo ai fedeli un'opportunità di raccoglimento e preghiera in onore di uno dei santi più venerati della Chiesa cattolica.