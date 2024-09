"Summer Soul Vibes" a La Conchiglia di Bisceglie: Musica e prelibatezze gastronomiche in riva al mare

BICEGLIE - L’estate continua a regalare emozioni e sorprese a Bisceglie, dove il lido "La Conchiglia", situato in zona porto, si trasformerà in un contenitore culturale di grande fascino. Venerdì 13 settembre, a partire dalle 22.15, la serata vedrà protagonista il progetto musicale "Summer Soul Vibes", un connubio perfetto tra musica e gastronomia.Dopo il successo del concerto omaggio a Mina con Stefania Dipierro, arriva a Bisceglie Patty Lomuscio, una delle voci più seducenti della scena musicale pugliese. Accompagnata da un trio d’eccezione composto da Vito Di Modugno all’organo hammond, Gaetano Partipilo al sax e Dario Riccardo alla batteria, Patty Lomuscio incanterà il pubblico con un repertorio che celebra i grandi successi della Motown, da Stevie Wonder a Quincy Jones, fino a Erykah Badu e ai ritmi brasiliani.La serata si preannuncia magica, con la possibilità di gustare prelibatezze enogastronomiche in riva al mare. Il lido "La Conchiglia", già protagonista dell’estate biscegliese, invita tutti a prenotare in anticipo per vivere un’esperienza unica, tra vibrazioni soul e delizie culinarie.Per info e prenotazioni: ingresso con consumazione 15 euro, aperitivo food & beverage 25 euro, cena alla carta 50 euro dalle ore 20.30. Cell.: 336832644 / 3513401191.