Iniziano le riprese di “Miriam Makeba, The Voice of Africa”

A 65 anni dal suo debutto europeo, a Venezia, e 30 anni dalla fine dell'apartheid in Sudafrica, Millstream Films and Media è orgogliosa di annunciare l'inizio delle riprese di “Miriam Makeba: The Voice of Africa”. Il documentario è una coproduzione tra Millstream Films and Media e Miriam Productions, società controllata da WRM Group di Raffaele Mincione, con In Bloom SrL di Lorenza Veronica e Moments Entertainment di proprietà del regista Faith Isiakpere e di Firdoze Bulbulia. È sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission.

Il film, che celebra la vita e l'eredità della cantante e attivista sudafricana Miriam Makeba, è diretto da Faith Isiakpere, membro a vita dei BAFTA (British Academy of Film and Television Artists) e amico da sempre di Miriam Makeba e di Nelson Mandela.

Le riprese principali sono iniziate a Reggio Emilia, in Italia, a metà agosto, con interviste con Roberto Meglioli, manager di Makeba dal 1987 e Solo Razafindrakoto, il chitarrista di Makeba, che ha anche suonato "Malaika" e "Pata Pata" davanti alla telecamera, in suo onore. Le riprese proseguiranno in Sud Africa con un concerto in memoria di Makeba, seguite da riprese in Guinea e New York City. È prevista la consegna del film per l'inizio del 2025.

"Miriam Makeba è Mama Africa - Africa è Miriam, Miriam è Africa", ha detto il regista Faith Isiakpere. “Finalmente è giunto il momento per un regista africano di raccontare la sua storia, e la storia del suo immenso ma misconosciuto contributo alla lotta per i diritti civili e al movimento indipendentista africano”.