Sup: poker del Cc Barion convocato al Mondiale di Copenaghen

COPENAGHEN - Un poker per il Mondiale. Sono ben quattro gli atleti del Canottieri Barion convocati in azzurro dalla FISSW per l’ISA World Sup and Paddleboard Championship che si disputeranno a Copenaghen tra il 16 e il 22 settembre. Si tratta di Davide Alpino, Laura Nitti, Velia Pisanelli e Nicolò Ricco già più volte distintisi in appuntamenti internazionali. Un bel traguardo per ciascuno di loro e per l’intero circolo, se si pensa quanto nutrita sia la rappresentanza del sodalizio barese, su un totale di dodici supper chiamati in nazionale dalla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard per la rassegna iridata organizzata dall’International Surfing Association.Un’altra bellissima sfida per il pluricampione italiano Alpino, venticinquenne tecnico ed atleta di punta della sezione, già convocato due anni fa per il Mondiale di Puerto Rico. Ed ormai avvezzo a gareggiare in contesti così competitivi è pure il talentuoso Ricco, laureatosi campione d’Europa under 18 sprint race nel 2022 ed oggi diciottenne. Fra le giovani in ascesa anche Laura Nitti, 20 anni, e Velia Pisanelli, 17, già diventate campioni d’Italia delle rispettive categorie nelle scorse stagioni, due fra i nomi più interessanti non solo della sezione diretta da Daniela Pulpo ma dell’intero panorama femminile nazionale.«Siamo davvero onorati – spiega Filippo Di Marzo direttore sportivo del Canottieri Barion – che quattro nostri atleti siano stati convocati dal direttore tecnico Marco Gregori per un appuntamento così importante. È l’ulteriore attestazione della lungimiranza del Canottieri Barion che ha da subito creduto nel sup rendendola una sezione vitalissima in pochissimo tempo».