Arrestato il latitante salentino Giovanni Parlageli

LECCE - Giovanni Parlageli, noto pregiudicato e figura di spicco del clan mafioso Tornese-Padovano, è stato arrestato all’alba di oggi. Il latitante, classe 1981, era ricercato dal maggio 2023 e si era reso irreperibile fino a questo momento.

L’arresto è avvenuto grazie a un’accurata indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Le operazioni sono state eseguite dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile e dalla Sisco di Lecce, in collaborazione con la Sezione Tecnologie Applicate alle Investigazioni del Servizio Centrale Operativo.

Parlageli è destinatario di una misura cautelare in carcere per gravi indizi di coinvolgimento in attività mafiosa, tra cui il reato di associazione mafiosa. Il suo arresto rappresenta un significativo successo nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.