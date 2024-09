Taranto, tutti in pigiama per i bambini dell’Oncoematologia

TARANTO - C’è ancora tempo per iscriversi all’edizione tarantina della Pigiama Run, l’allegra corsa-camminata non competitiva in abbigliamento da notte, in cui l’unica vincitrice è la volontà di fare del bene.Promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), la manifestazione si terrà il prossimo 20 settembre in oltre 40 città italiane. Tra queste Taranto, dove l’organizzazione è curata dalla locale Associazione Provinciale della Lilt.Patrocinata a livello nazionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Coni e dall’agenzia statale Sport e salute, la Pigiama Run è finalizzata a raccogliere fondi per aiutare in varie forme i bambini malati di tumore e le loro famiglie. A Taranto i soldi raccolti con le iscrizioni saranno destinati alle esigenze del reparto di Oncoematologia Pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale SS. Annunziata.La partecipazione al coloratissimo corteo è in pigiama proprio per solidarizzare con i piccoli pazienti ricoverati, che il pigiama devono indossarlo tutto il giorno. Come nelle scorse edizioni, non mancheranno comunque orsacchiotti, cuscini, camicie da notte, giacche da camera, vestaglie, calzettoni, babbucce, pantofole e quant'altro ispirerà la libera fantasia dei partecipanti.L’iniziativa approda a Taranto per il secondo anno consecutivo, grazie anche al patrocinio morale della locale Amministrazione comunale e del Comune di Leporano, unitamente al partenariato delle associazioni Genitori di Taranto e Simba, del Gruppo Protezione Civile, della palestra NTP Lab, della Fondazione Oro6 e dei marchi Decathlon, One Vision, Famila e Dok supermercati. Quest’anno, inoltre, ai testimonial nazionali Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa a Taranto si aggiunge la presenza alla manifestazione di Irma Di Paola, nota coreografa di numerosi show teatrali e televisivi, di concerti e videoclip (tra cui quelli di Diodato ed Elodie) e del film campione d’incassi C’è ancora domani.I partecipanti al corteo tarantino si raduneranno in piazza Piazza Giovanni XXIII (conosciuta anche come piazza Carmine) alle ore 18:30 e, dopo aver ricevuto un pacco-gara con sorprese e omaggi degli sponsor, alle 19:00 si muoveranno festanti per un percorso nel centro urbano della durata inferiore all’ora.Per partecipare all’iniziativa, occorre iscriversi al link pigiamarun.it/taranto o telefonando al 328.1752630. Il contributo minimo da versare per la raccolta fondi è di 15,00 euro.