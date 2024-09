Taras Teatro Festival, è il giorno di Elisabetta Pozzi

TARANTO - Attrice pluripremiata, diretta dai più importanti registi europei, seguitissima da pubblico e critica, è nota per aver interpretato grandi classici e capolavori contemporanei. Lei è Elisabetta Pozzi che sarà a Taranto per il Taras Teatro Festival – Scena antica e visioni contemporanee. L’imperdibile appuntamento è per sabato 28 settembre alle ore 21 (Auditorium TaTÀ in via Grazia Deledda).Elisabetta Pozzi sarà sul palco con l'originale drammaturgia «Cassandra o dell’inganno» scritta in collaborazione con Massimo Fini. Musiche originali di Daniele D’Angelo, prodotto da Centro Teatrale Bresciano.Biglietti 10 euro su www.vivaticket.com o al TaTà. Infoline 3332694897.Sempre sabato (alle ore 18:00) per gli eventi gratuiti del Taras Culturə Festival, presentazione del libro «Gli Spartani» di Barbara Gizzi, edito da Scorpione Editrice dopo il successo dello spettacolo omonimo della scorsa edizione. Modera Cristiano Scagliarini, dialoga con l'autrice Francesco Morosi.Domenica 29 settembre ore 21:00 con ingresso gratuito, Valeria Cimaglia, rivelazione nelle vesti di Clitemnestra ne «Gli Spartani» sarà «Medea» di Euripide prodotto da Altrosguardo Associazione Culturale, regia di Mariachiara Basso. Lo spettacolo è sold out. Alle ore 18:00, per il Taras Culturə Festival,«La scena delle donne»: attrici, autrici, imprenditrici e gli interventi di Eva Cantarella e Pierfranco Bruni.Gli spettacoli rientrano nella kermesse prodotta da Terra Magica Arte e Cultura, in collaborazione con il Crest, arricchita dagli appuntamenti collaterali del Taras Culturə Festival. Direzione artistica di Massimo Cimaglia. Tema principale «la scena delle donne» dedicato a Eleonora Duse di cui ricorre il centenario della morte.Le attività del TTF sono promosse dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’Avviso Futura. La Puglia per la parità, 2^ed. e si avvale del contributo del Comune di Taranto e del sostegno di Teleperformance, Fondazione Taranto 25, BCC di Bari e Taranto. Il Taras Culturə Festival si svolge con il contributo del Consiglio regionale della Puglia ed è patrocinato dal MIC con il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse. Partner: MArTA, Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Soprintendenza Patrimonio Culturale subacqueo, Comando interregionale Marittimo Sud, Università “A.Moro” Bari, Inda, Isamg, Cavalieri de li terre tarentine, Bottega Cosimo Vestita, Amici dei Musei, AICC Taranto, Museion, Institute of Sparta.