Taras Teatro Festival: si alza il sipario per una settimana di eventi

TARANTO - Dal 23 al 29 settembre, l'Auditorium TaTÀ di Taranto ospiterà il Taras Teatro Festival – Scena antica e visioni contemporanee, un ricco programma di spettacoli, talk e masterclass. Il festival, prodotto da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il Crest, vede la direzione artistica dell'attore e regista Massimo Cimaglia e si arricchisce quest'anno con gli eventi collaterali del Taras Culturə Festival.

Il tema centrale di questa edizione è «La scena delle donne», un omaggio a Eleonora Duse nel centenario della sua morte. La manifestazione prevede non solo spettacoli serali, ma anche un Laboratorio di alta formazione rivolto ad attori professionisti, con maestri del calibro di Melania Giglio, Dario La Ferla, Giovanni Guarino e Vito Maglie. In aggiunta, le masterclass saranno tenute da due grandi interpreti del teatro italiano: Elisabetta Pozzi ed Elena Arvigo.

Gli spettacoli inizieranno ogni sera alle 21:00. Tra gli eventi di rilievo, il 26 settembre, si terrà una conferenza del Maestro Peter Stein, premiato con il Le Maschere del Teatro Italiano 2024 per la miglior regia, che parlerà de «La tragedia greca» con il supporto della voce recitante di Maddalena Crippa. Il 27 settembre Elena Arvigo presenterà «Elena», tratto dal capolavoro di Ghiannis Ritsos, mentre il 28 settembre Elisabetta Pozzi porterà in scena «Cassandra o dell’inganno», una drammaturgia originale scritta in collaborazione con Massimo Fini. Il festival si concluderà il 29 settembre con «Medea» di Euripide, interpretata da Valeria Cimaglia (ingresso gratuito). I biglietti sono disponibili a 10 euro su Vivaticket o direttamente al TaTÀ.

Parallelamente al festival teatrale, si svolgerà il Taras Culturə Festival, con eventi gratuiti alle ore 18:00. Tra gli appuntamenti, il 27 settembre si parlerà di tradizione sportiva con Giuseppe Mazzarino e il pugile Luigi Merico durante l’evento «Gymnasion». Il 28 settembre sarà presentato il libro «Gli Spartani» di Barbara Gizzi, mentre il 29 settembre si chiuderà con l’evento «La scena delle donne», che vedrà la partecipazione di attrici, autrici e imprenditrici, con interventi di Eva Cantarella e Pierfranco Bruni.

Le attività del Taras Teatro Festival sono sostenute dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito dell’iniziativa Futura. La Puglia per la parità e si avvalgono del contributo del Comune di Taranto, con il sostegno di Teleperformance, Fondazione Taranto 25, BCC di Bari e Taranto. Il Taras Culturə Festival è patrocinato dal MIC e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse, con numerosi partner locali e nazionali.