Serie C, Girone C: Monopoli vince 1-0 sulla Cavese, Altamura batte il Taranto 2-1

FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata del girone C di Serie C, il Monopoli continua la sua striscia positiva con la terza vittoria esterna del campionato, battendo la Cavese per 1-0 allo stadio "Simonetta Lamberti". Una vittoria importante che proietta la squadra biancoverde in testa alla classifica, a pari punti con il Cerignola.

Nel primo tempo, la Cavese ha cercato di prendere il controllo della partita, con Fella che al 10’ è andato vicino al gol. Pochi minuti dopo, al 16’, Miceli ha avuto l’opportunità di segnare di testa, ma non è riuscito a schiacciare in porta. È stato invece il Monopoli a trovare il vantaggio al 19’, grazie a un colpo di testa di Vazquez che ha sorpreso la difesa avversaria. Nonostante una buona occasione per Viteritti al 35’, il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per il Monopoli.

Nella ripresa, la Cavese ha provato a reagire. Al 4’, Angileri è andato vicino al pareggio, ma senza successo. Al 40’, Vigliotti ha tentato con una conclusione di destro che non ha però inquadrato la porta. L’ultima grande chance per la Cavese è arrivata al 44’, con Peretti che per un soffio non ha trovato la rete del pari. Il Monopoli è così riuscito a mantenere il vantaggio e a portare a casa tre punti preziosi. Ora la squadra guidata da mister Di Benedetto è in testa alla classifica con 10 punti, insieme al Cerignola.

Nella stessa giornata, l’Altamura ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, imponendosi 2-1 sul Taranto allo stadio "Iacovone". Il Taranto è passato in vantaggio al 30’ del primo tempo grazie a Shiba, che ha segnato con un tocco al volo su cross di Fiorani. Nella ripresa, però, l’Altamura ha ribaltato il risultato. Al 20’, Dipinto ha pareggiato con un rasoterra di sinistro, e al 36’ D’Amico ha siglato il gol decisivo con una girata di destro su assist di Manè.

Questa vittoria permette all'Altamura di salire a 3 punti in classifica, dove si trova al penultimo posto insieme all'Avellino. Il Taranto, invece, resta ultimo con soli 2 punti.