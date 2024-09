Thomas torna con il nuovo singolo 'Guarda come si fa'

Il brano, prodotto da Dischi dei sognatori/Quercus Production S.R.L./Ada Music Italy, è un’anticipazione del nuovo progetto discografico, in uscita prossimamente, nel quale il cantautore rivela e approfondisce i due tratti caratteriali che meglio lo rappresentano.

“Guarda come si fa” è un brano intimo che racconta di come due perfetti sconosciuti possano diventare persone legate da un grande bene, qualcosa che avviene quotidianamente, un percorso semplice quanto bellissimo. Questo brano rappresenta, infatti, l’animo emotivo e profondo del cantautore.

«Guarda come si fa rappresenta il primo lato, il lato A del mio nuovo progetto musicale – racconta Thomas − Ho deciso di anticipare il nuovo album con due singoli che rappresentano due veri e propri capitoli, due canzoni opposte in un “45 giri digitale”».

Grande attesa per la partecipazione del cantautore al programma “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti in onda da domani alle ore 21.30.

«Sono felice, grato e pieno di energia, voglio vivere questa opportunità con grande curiosità e rispetto – afferma Thomas − Per me sarà un privilegio esplorare e cimentarmi in artisti diversi da me, e rendere omaggio alla loro musica con belle esibizioni.».