Traffico aereo in forte crescita negli aeroporti pugliesi ad agosto: oltre 1,2 milioni di passeggeri

BARI – Gli aeroporti pugliesi continuano a registrare dati di traffico eccellenti. Ad agosto 2024, il numero di passeggeri in arrivo e partenza dagli scali di Bari, Brindisi e Foggia ha raggiunto quota 1.225.737, segnando una crescita del +13,1% rispetto allo stesso mese del 2023.

In particolare, l’aeroporto di Bari ha visto transitare 826.497 passeggeri, con un incremento del +16,5%, mentre lo scalo di Brindisi ha registrato 399.240 passeggeri, in crescita del +6,6%. Anche l’aeroporto Gino Lisa di Foggia ha segnato un aumento, con 6.531 passeggeri, registrando un +0,7% rispetto ad agosto dello scorso anno.

Molto positivo anche il traffico internazionale, con 666.608 passeggeri totali tra arrivi e partenze sui due scali principali (Bari e Brindisi), con un aumento del +22,1% rispetto ad agosto 2023.

Guardando ai primi otto mesi del 2024, il totale dei passeggeri sui voli nazionali e internazionali di Bari e Brindisi ha raggiunto 7.121.087, con una crescita dell’8,1% rispetto al 2023. Il traffico internazionale è particolarmente significativo, con un aumento del +16,5% e un totale di 3.240.710 passeggeri. L’aeroporto di Bari ha visto un incremento del +9,44% nei primi otto mesi, mentre Brindisi ha registrato una crescita del +5,5%. Lo scalo di Foggia ha segnato un aumento del +14,9%, con 37.700 passeggeri.

Questi numeri confermano il trend positivo del traffico aereo in Puglia, consolidando il ruolo della regione come snodo cruciale per il turismo e gli affari.