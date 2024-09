Tragedia ad Alberobello: donna muore cadendo da una scala

ALBEROBELLO - Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri ad Alberobello, in contrada Gravina, dove una donna di 60 anni ha perso la vita dopo essere caduta da una scala all’esterno della sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, intervenuti sul posto, sembra che la caduta sia stata causata da un improvviso colpo di vento, che avrebbe fatto perdere l’equilibrio alla donna mentre si trovava sulla scala.

Nonostante il rapido intervento del 118, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, ma tutto fa pensare a una tragica fatalità.