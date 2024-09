Puglia presenta la candidatura a 'Regione Europea dello Sport 2026'

BARI - Domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa ufficiale per la presentazione della candidatura della Puglia al titolo di Regione Europea dello Sport 2026. L'evento avrà luogo presso la sala Di Jeso del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, situato sul Lungomare Nazario Sauro 33, a Bari.A presentare la candidatura sarà il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, affiancato da importanti esponenti di ACES Europe, l'associazione no profit con sede a Bruxelles che, dal 2001, assegna i titoli di European Capital of Sport. Saranno presenti il vicepresidente di ACES Europe e presidente di ACES Italia, Vincenzo Lupattelli, e i membri del Comitato di valutazione: Andre de Jeu, presidente della “Federation of Municipalities of Sport” nei Paesi Bassi; Lukas Vorel, delegato ACES nella Repubblica Ceca; Hugo Alonso, segretario generale di ACES Europe; e Anna Majoral, delegata ACES.Il riconoscimento di Regione Europea dello Sport si inserisce in una serie di premi istituiti da ACES per promuovere lo sport e i valori ad esso legati. Oltre alle Capitali Europee dello Sport, l'associazione premia le città con il titolo di European City of Sport, per i comuni con più di 25.000 abitanti, e European Town of Sport, per quelli con meno di 25.000 abitanti. Dal 2014, il titolo di European Region of Sport è stato esteso anche a regioni intere, riconoscendo l’impegno diffuso sul territorio.La candidatura della Puglia, ricca di tradizione sportiva e iniziative sul territorio, si pone l’obiettivo di ottenere questo prestigioso riconoscimento e consolidare ulteriormente il suo ruolo come protagonista nello sviluppo e nella promozione dello sport a livello europeo.