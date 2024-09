Taranto Teatro, al via nuova campagna abbonamenti

TARANTO - La campagna abbonamenti per il nuovo pubblico della stagione 2023-2024 del Teatro Fusco di Taranto sarà attiva dal 10 al 20 settembre 2024.I biglietti della stagione teatrale di prosa saranno messi in vendita dal 1 ottobre 2024 presso il botteghino del Teatro Fusco e on line su www.vivaticket.comIl botteghino del Teatro Fusco sarà aperto dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30 dal martedì al venerdì e 2 ore prima dell’inizio di ogni replica in cartelloneLa stagione teatrale del Comune di Taranto, organizzata con il Teatro Pubblico Pugliese, vede in apertura il 13 novembre il concerto di Peppe BARRA in occasione dei suoi 80 anni dal titolo "Peppe80Barra". Tra gli altri nomi previsti: Vanessa Gravina, Francesco Pannofino, Paolo Genovese, Ferzan Özpetek, Gabriella Greison, Massimiliano Gallo, VicoQuartoMazzini, Michele Placido, Ambra Angiolini, Massimo De Matteo, Neri Marcorè.Vedi il programma completo:https://bit.ly/3Kgs1QzINFO Teatro Fusco tel. 099. 9949349