Tragedia ad Ascoli Satriano: il comandante della polizia locale si toglie la vita

ASCOLTI SATRIANO - Una tragedia ha scosso la comunità di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Cosimo Napolitano, comandante della polizia locale della cittadina, si è tolto la vita nella mattinata di oggi, domenica 29 settembre 2024. L'uomo, 42 anni, si è suicidato utilizzando la sua pistola di ordinanza all'interno della sua abitazione a San Ferdinando di Puglia, situata a nord di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Napolitano avrebbe accompagnato la moglie alla stazione ferroviaria prima di compiere il gesto fatale. Al rientro a casa, avrebbe rivolto contro di sé l'arma da fuoco, ponendo fine alla sua vita. La scoperta è avvenuta poco dopo, e le autorità locali sono state immediatamente allertate.

Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri, sotto la direzione della procura di Foggia, per chiarire le esatte circostanze del drammatico episodio. Tuttavia, al momento, non sono emerse informazioni sulle possibili motivazioni che potrebbero aver spinto Napolitano a compiere un gesto così estremo. La comunità è sotto shock, e il tragico evento ha lasciato sgomento e tristezza tra coloro che conoscevano il comandante, descritto come una persona professionale e stimata nel suo ruolo.