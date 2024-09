'Il Made in Italy siamo noi': celebrazione delle eccellenze italiane nella conferenza stampa al Senato della Repubblica

ROMA - Si è conclusa con grande successo nella Sala Stampa Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica a Roma la conferenza stampa intitolata "Produzione Italiana, Alta Moda, Cultura, Arte e Spettacolo a Tutela del Made in Italy". L'evento, promosso da Italian Producers LLC su iniziativa del Senatore Maurizio Gasparri, ha sottolineato il forte legame tra le eccellenze italiane e la promozione del Made in Italy nel mondo.

Durante la conferenza è stato ribadito quanto il Made in Italy rappresenti l’identità stessa degli italiani e delle nuove generazioni che, ovunque nel mondo, si impegnano a diffondere e preservare la cultura, le tradizioni e l'eccellenza del nostro Paese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Senatore Gasparri per il suo costante impegno a sostegno delle imprese italiane e dell'internazionalizzazione.

Tra le personalità di spicco, l'onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald ha avuto un ruolo di primo piano. La sua attività come Direttore del Consiglio di Amministrazione della NIAF (National Italian American Foundation), la potente lobby italoamericana con sede a Washington DC, è stata lodata per il suo contributo nel rafforzare i legami culturali e commerciali tra gli Stati Uniti e l'Italia.

Italian Producers LLC, con sede in California e presieduta da Giusi Malcangi, si impegna nella promozione della produzione italiana di alta qualità negli Stati Uniti. Con il supporto di Angelica Miguens Morales, Cristian Cirillo e Leonardo Bozzi, l’organizzazione aiuta piccole e medie imprese italiane a entrare nei mercati internazionali, tutelando l’autenticità del Made in Italy attraverso eventi e collaborazioni con enti pubblici e privati.

Durante l'incontro, moderato da Leonardo Bozzi, sono intervenuti relatori di prestigio come Cristian Cirillo, Alessio Gambino di Magnifico Food Partners e Francesco De Gennaro, CEO di Via della Spiga Milano e presidente di Confidi per il settore cultura. De Gennaro ha condiviso l'esperienza di Regia Domus Borgo Sette Torri, una villa medievale ristrutturata che rappresenta un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, il Maestro Agostino Branca di Tricase ha donato opere in ceramica a diverse personalità di spicco del Made in Italy, tra cui Alessandro Masilla, proprietario del celebre Vizio Ristorante a Roma, e Alessio Ranaldi, noto per il suo impegno nella promozione della cucina italiana.

Le eccellenze pugliesi sono state ben rappresentate da aziende come Cirillo Group SpA, Vito Donato Giuliani dell'Az. Agricola Giuliani, Domenico Bellizzi de "Il Mastro Pastaio" e Luma la Faldacchea di Catucci Marilena e Cistulli Luciana. Anche Domenico Paesano, noto produttore di dolci, ha ricevuto riconoscimenti.

In campo artistico, l’italoamericana Pauline Fitzgerald, giornalista televisiva, è stata premiata per il suo impegno nella promozione della cultura italiana all’estero. Presenti all’evento anche lo scrittore pugliese Girolamo Panunzio e il brand Kefa Collection Watches di Carmelo Caruso e Gianluigi Di Lorenzo.

Il tema dell’innovazione è stato discusso grazie agli interventi sui laboratori nanotecnologici italiani e il marchio Ultrawash, rappresentando una chiara dimostrazione di come l’Italia continui a investire nel futuro.

La conferenza ha rappresentato un’occasione fondamentale per evidenziare il ruolo cruciale del Made in Italy a livello globale. Grazie al sostegno di figure istituzionali come il Senatore Gasparri e l'onorevole Nissoli Fitzgerald, l’evento ha messo in luce il valore della produzione italiana, dalle eccellenze artigianali alle innovazioni tecnologiche. Italian Producers LLC, con il suo lavoro e la rete di collaboratori, proseguirà nella sua missione di promuovere e proteggere l’eredità italiana, portando il meglio del Made in Italy sulle scene internazionali.