La Regione Puglia alla 87ª edizione della Fiera del Levante: 'L’Europa ti cambia la vita'

BARI - La Regione Puglia partecipa alla 87ª edizione della Fiera del Levante, che si terrà dal 28 settembre al 6 ottobre 2024, con l'iniziativa "L’Europa ti cambia la vita". Durante la manifestazione, la Regione offrirà una serie di eventi, incontri e workshop, tutti rivolti a promuovere il dialogo con imprese, professionisti e cittadini, mettendo al centro lo sviluppo economico, l'innovazione, la sostenibilità e il futuro delle startup pugliesi.

Programma di Lunedì 30 settembre 2024

Infoday: bandi e avvisi pubblici del Dipartimento Sviluppo Economico

Luogo: Padiglione 152 - Sala 2

Padiglione 152 - Sala 2 Ora: 10:00 - 17:00

Un'intera giornata dedicata all'informazione su bandi e avvisi pubblici rivolti a imprese, liberi professionisti, banche, Confidi, consulenti, ASL, AO e IRCSS. Dalle 10:00, sarà possibile porre domande ai desk informativi e ricevere chiarimenti su diverse misure di agevolazione, come Contratti di Programma (CdP), Programmi Integrati di Agevolazione (PIA), NIDI, TecnoNIDI e altre iniziative.

Ore 10:30: Presentazione dei bandi da parte di Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo, e Francesco Surico, Direttore Generale di InnovaPuglia.

Presentazione dei bandi da parte di Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo, e Francesco Surico, Direttore Generale di InnovaPuglia. Ore 11:00: Apertura dei desk per quesiti inerenti i bandi e gli avvisi. Moderazione di Rosario Tornesello.

II° Incontro Puglia Foresight: confronto con le startup

Luogo: Padiglione 152 - Sala 1

Padiglione 152 - Sala 1 Ora: 14:00 - 17:30

La Regione Puglia organizza un incontro con le startup per discutere idee, proposte e spunti per il futuro dell’innovazione. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti dei fondi di investimento selezionati dal bando Equity Puglia, e sarà un'occasione per le startup di presentare le proprie idee.

Ore 14:00: Introduzione di Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico.

Introduzione di Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico. Ore 14:10: Presentazione dei fondi di investimento.

Presentazione dei fondi di investimento. Ore 15:20 - 15:50: Sessione interattiva di domande e risposte.

Sessione interattiva di domande e risposte. Ore 16:00: Caffè di networking.

Nasce il primo Emozionario Ambientale

Luogo: Padiglione 152 - Sala 3

Padiglione 152 - Sala 3 Ora: 14:00 - 16:00

Presentazione del progetto "Emozionario Ambientale", un'innovativa iniziativa volta a esplorare il legame tra ambiente ed emozioni.

La Regione che innova: Piano di Riorganizzazione Digitale

Luogo: Padiglione 152 - Sala 1

Padiglione 152 - Sala 1 Ora: 10:00 - 13:00

Un incontro per illustrare lo stato di attuazione del Piano di Riorganizzazione Digitale della Regione Puglia, con prospettive per il futuro.

Incontro della Rete degli RTD del Sistema Sanitario Regionale

Luogo: Padiglione 152 - Sala 4

Padiglione 152 - Sala 4 Ora: 15:00 - 17:00

Evento riservato agli RTD degli enti del sistema sanitario regionale per discutere della transizione digitale in ambito sanitario.

Puglia+ Puglia: Restituzione del percorso partecipato

Luogo: Padiglione 152 - Sala 3

Padiglione 152 - Sala 3 Ora: 10:00 - 12:00

Restituzione del percorso partecipato "Puglia+", un’iniziativa che ha raccolto idee e spunti per il futuro nei settori chiave della Regione.

Implementazione del Polo Arti Cultura Turismo (P.A.C.T.)

Luogo: Cineporto pad. 137

Cineporto pad. 137 Ora: 10:30 - 12:00

Presentazione del progetto di insediamento negli spazi della Fiera del Levante del Polo Arti Cultura Turismo, finanziato dal PNRR, per la formazione nei settori del turismo e della cultura.

Workshop: "Autentico Sustainable Design Made in Puglia"

Luogo: Centro Congressi

Centro Congressi Ora: 10:30 - 13:00

Un incontro dedicato alle eccellenze del design sostenibile pugliese, in cui imprese e professionisti del settore potranno confrontarsi e presentare le proprie idee.

Cooking show “Pesce di Puglia”

Luogo: Padiglione 96

Padiglione 96 Ora: 13:00 e 17:00

Un viaggio tra i sapori autentici del pescato pugliese, accompagnato da prodotti agroalimentari di qualità e vini della regione.

L’intera settimana fieristica offrirà anche un podcast live, #mareasinistra, che esplorerà il mondo di studenti, scienziati, nomadi digitali e startup, in linea con la strategia regionale.

La Fiera del Levante sarà un’occasione unica per la Regione Puglia di mostrare i suoi progetti di sviluppo e innovazione, con eventi rivolti a tutti i settori strategici per la crescita del territorio.