Tragedia a Borgo Mezzanone: auto investe scooter, un morto e un ferito grave

FOGGIA – Tragedia questa mattina all’alba nei pressi di Borgo Mezzanone, dove un grave incidente stradale ha avuto luogo. Un'auto, che ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano due braccianti agricoli originari del Mali, ha causato la morte di uno dei due uomini e gravi ferite all'altro.

L'incidente è avvenuto poco dopo l'alba quando il conducente dell'auto, dopo aver investito lo scooter, non si è fermato per prestare soccorso e ha abbandonato il luogo dell'impatto. La vettura, successivamente rinvenuta ribaltata poco distante, è stata trovata dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto insieme al personale del 118.

Le due vittime, entrambi braccianti agricoli di origine maliana, sono state trasportate d'urgenza all'ospedale. Uno dei due uomini è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale, mentre l'altro è ricoverato in condizioni critiche presso il Policlinico di Foggia.

Le indagini sono in corso per identificare e rintracciare il conducente dell'auto fuggito, mentre le Forze dell'Ordine lavorano per chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. La comunità e le autorità locali esprimono profondo cordoglio per la vittima e preoccupazione per il destino dell’altro ferito.