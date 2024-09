Lord Byron College ETS ospita Maurizio Cheli: conferenza esclusiva sulle opportunità della new economy

BARI – Il Lord Byron College ETS, rinomato centro d'eccellenza per l'insegnamento della lingua inglese e primo centro d'esami Cambridge in Europa, è lieto di annunciare un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano restare competitivi nel mondo del lavoro globale.

Il 25 settembre, presso il Roof Garden della sede di Bari, l'astronauta Maurizio Cheli terrà una conferenza esclusiva focalizzata sulle opportunità offerte dalla new economy e sull'urgenza di padroneggiare la lingua inglese per avere successo nel mercato del lavoro internazionale.

L'evento si inserisce in un contesto di crescente aggiornamento dei curricula universitari italiani, che nel 2024 hanno visto l'introduzione di ben 172 nuovi corsi di laurea, molti dei quali interamente in inglese. Settori innovativi come la medicina tecnologica, la chimica verde, il turismo sostenibile e la mobilità eco-compatibile richiedono competenze linguistiche avanzate, rendendo l'inglese una competenza essenziale per accedere a queste nuove opportunità formative e professionali.

Maurizio Cheli, con la sua esperienza unica nel campo scientifico e tecnologico, rappresenta un esempio emblematico del professionista del futuro, capace di affrontare le sfide globali grazie alla padronanza dell'inglese. La sua conferenza offrirà preziosi spunti su come la conoscenza della lingua inglese possa diventare il vero passaporto per il successo in un mondo in rapido cambiamento.

L'accesso all'evento è gratuito ma i posti sono limitati. Per assicurarti un posto e ritirare l'invito, contatta subito la segreteria del Lord Byron College al numero 080 5232686 o via email a segreteria@lordbyroncollege.com. Non perdere questa opportunità unica di prepararti per il futuro e scoprire come la lingua inglese possa aprire le porte a nuove e promettenti carriere.