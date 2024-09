FOGGIA - Un giovane di 17 anni è morto nella notte a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto alla periferia di Foggia. Il ragazzo, che stava guidando una Fiat Punto senza patente, ha perso il controllo del veicolo, finendo violentemente contro un albero.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e la polizia locale. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’incidente, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Restano da accertare i motivi per cui il 17enne fosse alla guida dell’auto nonostante non avesse la patente.