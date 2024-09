Al via la rassegna 'Di Note e Di Luoghi… Settembre a Taranto'

TARANTO - Inizia la rassegna musicale “Di Note e Di Luoghi…Settembre a Taranto”, la naturale prosecuzione di un progetto artistico-musicale che, nelle passate edizioni, oltre il capoluogo jonico ha interessato anche la provincia barese con Conversano e Noci.Il cartellone di “Di Note e Di Luoghi…Settembre a Taranto” comprende tre appuntamenti (tutti con inizio alle ore 19.30 e ingresso gratuito – info associazioneflartodv@gmail.com - Fb Di Note e di Luoghi) che presenteranno musicisti del territorio interregionale di fama internazionale; in differenti formazioni cameristiche, questi proporranno seducenti programmi musicali, eterogenei per epoche e generi proposti, con famosi brani jazz, colonne sonore e composizioni della musica classica, una proposta che, caratterizzata dalla qualità e dalla varietà, è in grado di affascinare il pubblico.Oltre le “note”, peculiarità del progetto è la realizzazione dei concerti in “luoghi” del Quartiere Tamburi e della Città vecchia di particolare interesse sociale e culturale.Il 3 settembre, la musica jazz - latino americano del Maurizio Di Fulvio Quartet sarà protagonista nella Parrocchia dei SS. Angeli Custodi, realtà in continua crescita sociale e culturale anche grazie al proficuo operato di Don Alessandro Argentiero e della Comunità Parrocchiale.Il 15 settembre, le popolari melodie delle colonne sonore di famosi film rappresenteranno per tutti una forte attrazione, in grado di far conoscere e promuovere le attività della locatoion dell’evento, la Biblioteca “Marco Motolese”, sempre bisognosa di attenzione e cura, in cui con spirito di gratuità da anni si spende la Prof.ssa Carmen Galluzzo Motolese.Il 19 settembre, nell’elegante cornice del Salone degli Specchi di Palazzo di Città, infine, la rassegna si concluderà con un recital pianistico dedicato ai grandi autori della musica classica.La rassegna, che si tiene a settembre per animare artisticamente il territorio anche dopo i mesi estivi, è realizzata dall'Associazione Flart, presidente la Prof.ssa Nicoletta Di Sabato eDirettore Artistico della rassegna la Prof.ssa Natalia Lucia Bonello, con il patrocinio del Centro Servizi Volontariato di Taranto ETS, il sostegno del Comune di Taranto, e in collaborazione con l'Associazione Jonica della Chitarra, l’Associazione Culturale "Marco Motolese", Club per l'Unesco di Taranto.Si inizia martedì 3 settembre nel Cortile della Chiesa SS. Angeli Custodi, al Quartiere Tamburi, con l’esibizione del Maurizio Di Fulvio Quartet: Maurizio Di Fulvio, chitarra, Alessia Martegiani, voce, Giacomo Parone , batteria, e Ivano Sabatini, contrabbasso.Maurizio Di Fulvio Quartet è gruppo d’avanguardia, tra i più importanti della scena internazionale, in cui predominano eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile. Costituito da musicisti dalla solida preparazione e dotati di equilibrato senso dell’estetica musicale, si esibisce in performance intense e cariche di pathos.Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta un’interpretazione elegante e trascinante di standard latin jazz e allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso l’esecuzione di pop song.