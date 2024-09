Vieste sotto choc: anziano muore dopo essere caduto in mare

VIESTE - Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio al largo di Vieste, in località Baia dei Campi, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita dopo essere caduto in mare. L'anziano era uscito per un'escursione in canoa quando è avvenuto l'incidente.Secondo le ricostruzioni, alcuni turisti a bordo di un gommone hanno avvistato e recuperato il corpo dell'82enne, trasportandolo a riva nel tentativo di soccorrerlo. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118, per l'anziano non c'è stato nulla da fare.Le autorità stanno indagando per determinare le cause precise del decesso. Non è ancora chiaro se l'82enne sia morto per annegamento o per un malore improvviso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto per svolgere le indagini necessarie e chiarire i dettagli dell'accaduto.Il tragico evento ha scosso la comunità locale e ha portato a una riflessione sull'importanza della sicurezza durante le attività ricreative in acqua.