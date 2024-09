Tragico incidente a Modugno: muore Nicola D'Egidio, caduto dal monopattino

MODUGNO - Non ce l'ha fatta Nicola D'Egidio, il 62enne originario di Bitonto che due giorni fa era rimasto coinvolto in un grave incidente a Modugno. L'uomo stava guidando un monopattino in via Monaco, nella zona Piscina dei Preti, quando ha perso il controllo del mezzo e ha violentemente sbattuto la testa sull'asfalto.

Secondo le prime ricostruzioni, la caduta potrebbe essere stata causata da una sconnessione del manto stradale, forse un tombino, ma le circostanze esatte dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità. Le condizioni di D'Egidio sono apparse subito molto gravi e, nonostante i soccorsi immediati, l'uomo è deceduto in ospedale a seguito delle ferite riportate.

La notizia ha scosso la comunità di Bitonto, che si stringe attorno alla famiglia di D'Egidio in questo momento di dolore.