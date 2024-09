Allerta meteo in Puglia: previste precipitazioni e rischio idrogeologico dalle 00:00 di domani

BARI - A partire dalle ore 00:00 di domani, 9 settembre 2024, e per le successive 24 ore, la Regione Puglia sarà interessata da condizioni meteo avverse. Sono attese precipitazioni sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con accumuli di pioggia variabili da deboli a moderati.

In conseguenza di queste previsioni, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutto il territorio pugliese. L'allerta sarà valida per l'intero arco delle 24 ore, con l'obiettivo di prevenire eventuali criticità legate a fenomeni atmosferici intensi.

Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dagli enti locali per garantire la sicurezza di tutti, evitando comportamenti rischiosi in caso di temporali e possibili allagamenti o smottamenti.