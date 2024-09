Donato un defibrillatore all’associazione Misericordia di Sant’Angelo

BRINDISI - Questa mattina, presso la sede dell’associazione Misericordia situata nella parrocchiola Santo Spirito di Sant’Angelo, si è svolta una significativa cerimonia: l’associazione Periferia ha donato un defibrillatore, uno strumento sanitario salvavita, fondamentale per le attività di emergenza svolte dai volontari di Misericordia.

"Grazie a questa donazione abbiamo dotato la nostra ambulanza di un presidio sanitario molto importante per la nostra attività di volontariato, rivolta soprattutto ai più fragili e bisognosi", ha dichiarato un rappresentante di Misericordia, esprimendo profonda gratitudine. "Non finiremo mai di ringraziare l’associazione Periferia per questo gesto di generosità."

L’iniziativa è stata salutata con entusiasmo dalla comunità, che riconosce il valore di questi atti di altruismo come esempio di impegno civico. "La nostra città ha bisogno di questi esempi di disinteressata generosità, utili a far crescere il senso di appartenenza a una comunità che necessita di essere ascoltata e aiutata", ha aggiunto il rappresentante, ringraziando tutti gli associati di Periferia che hanno partecipato alla cerimonia.