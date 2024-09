Tragico incidente stradale: due giovani vite spezzate a Cassano delle Murge

BARI - Una notte di festa si è trasformata in tragedia per Greta Francone, 21 anni, residente nel quartiere San Paolo di Bari, e Francesco Castellaneta, 24enne di Capurso. I due stavano tornando da una festa di compleanno in una sala ricevimenti quando, per cause ancora da accertare, l’auto su cui viaggiavano ha sfondato il guardrail ed è precipitata dal cavalcavia di viale Europa, alla periferia di Cassano delle Murge.La notizia della loro morte ha scosso profondamente le comunità di Bari e Capurso, con numerosi messaggi di cordoglio sui social media da parte di amici, parenti e conoscenti. Il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, ha espresso la sua profonda tristezza per la tragica scomparsa dei due giovani, evidenziando il grande dolore che ha colpito la comunità locale.“Con profonda tristezza e dolore, la comunità di Capurso si stringe oggi attorno alla famiglia di Francesco Castellaneta, un nostro giovanissimo concittadino, che a soli 24 anni ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Con lui, ha perso la vita anche la sua compagna Greta, una giovane donna di 21 anni”, ha dichiarato Laricchia. “La perdita di due giovani vite in un modo così improvviso e ingiusto ci lascia tutti senza parole e con il cuore spezzato. In momenti come questi, la vicinanza e il calore umano diventano un conforto prezioso, anche se insufficiente di fronte a un dolore così grande. A nome di tutta la comunità capursese, desidero rivolgere un abbraccio forte e sincero ai genitori, ai familiari, agli amici di Francesco e Greta. Non ci sono parole adeguate, ma il nostro affetto e il nostro pensiero sono con voi”.