Taranto, raccolta fondi per il Moscati

TARANTO - In attesa di risorse umane ed economiche che tardano ad arrivare, la sanità ionica potrebbe ricevere un significativo aiuto per svolgere la sua importantissima funzione grazie ad una lodevole iniziativa. Ad esserne promotrice è l’assessore comunale Angelica Lussoso che, in rappresentanza dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci ed in collaborazione con l’ASL di Taranto, annuncia l’avvio di una raccolta fondi destinata all’Ospedale Oncologico "Moscati" di Taranto. L’obiettivo è quello di raccogliere almeno 5.000 euro per garantire a chi ha bisogno di cure non solo assistenza ed i servizi essenziali necessari, ma anche ambienti in grado di rendere meno austeri i tempi di permanenza degli stessi pazienti e di loro eventuali accompagnatori. Infatti, grazie ai proventi della raccolta fondi si provvederà ad installare nelle sale in cui vengono somministrate le terapie un sistema di filodiffusione consentendo in tal modo l’ascolto di musica durante i periodi di attesa. Ma non solo. Si realizzerà all'interno del nosocomio una libreria con apposito spazio di lettura.Il territorio tarantino, già fortemente penalizzato dagli effetti di una produzione industriale ancorata a vecchi modelli economici non più sostenibili, necessita di una sanità efficiente e sempre più vicina all'utenza, una sanità che possa contare su un sostegno concreto per migliorare le condizioni di cura e assistenza. “Questa raccolta fondi rappresenta un passo importante per garantire ai pazienti oncologici di Taranto non solo le terapie e l’assistenza di cui necessitano, ma anche iniziative in grado di alleggerire sia i tempi di permanenza in ospedale sia i percorsi di cura” ha dichiarato l’assessore Lussoso. “Invitiamo tutta la comunità a partecipare e a contribuire per raggiungere quello che si rivelerebbe un risultato fondamentale. L’Ospedale Oncologico di Taranto svolge un ruolo cruciale nel fornire trattamenti specialistici a coloro che sono affetti da patologie tumorali, ma le risorse attuali non sono sufficienti a coprire tutte le necessità. La raccolta fondi si propone di iniziare a colmare queste lacune, offrendo un supporto tangibile ai pazienti e al personale medico."