Trani Triathlon Sprint Gara Gold, scatta il conto alla rovescia per la VI edizione 2024

TRANI - È in pieno fermento la macchina organizzativa della “Trani Triathlon Sprint gara Gold 2024”, in calendario domenica 15 settembre con l’organizzazione dell’Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, sotto l’egida della FITri e con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Trani e Lega Navale di Trani. Promossa per il secondo anno consecutivo al rango di gara “Gold”, la competizione, giunta alla sesta edizione, è valida sia quale 3^tappa del prestigioso circuito “Nazionale” (la classifica provvisoria al momento vede al comando Firenze Triathlon, seguita da Buonconsiglio Nuoto di Trento e da Flipper Triathlon di Grottammare), sia quale Campionato Regionale individuale ed a squadre Age Group.In occasione delle celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, sarà proprio la Fanfara del Corpo ad eseguire l’Inno nazionale in apertura dell’evento.La “Trani Triathlon Sprint” sarà articolata in tre frazioni (750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e ultimi 5 chilometri di corsa) con partenza e arrivo nell’affascinante scenario della Baia dei Pescatori, a ridosso del “quartier generale” dell’evento collocato in Piazza Marinai d’Italia.Al momento, il numero degli iscritti (oltre 450) ha già superato quello della passata edizione ed è proiettato verso quota 600, suddivisi nelle diverse fasce (Youth B, Juniores, Senior e Master), con la presenza di una folta pattuglia pugliese, ma al contempo anche di numerosi quotati specialisti provenienti da ogni angolo d’Italia. Tra gli atleti più attesi spiccano i nomi di Sharon Spimi (26enne marchigiana, da diverse stagioni tra le migliori interpreti del triathlon azzurro e campionessa Europea 2024 della Mixed Relay Italia a Balikesir in Turchia) e del promettente salentino Federico Tondi, entrambi in forza alle Fiamme Oro, vincitori dell’edizione passata 2023, oltre ai siciliani Salvatore Maccarrone e Cristina Ventura (Magma Team), secondi nella scorsa edizione. In gara anche il campano Emanuele Faraco (Terra dello Sport) e la giovinazzese Giorgia Abbatantuono (Netium), campionessa tricolore di Aquathlon 2023 nella categoria Youth B, terzi dell’edizione scorsa, nonché gli esperti pugliesi Michele Insalata (Otre Triathlon Team Noci) e Marcello Roncone (Freedogs Castellana) che hanno scritto in passato il loro nome nell’albo d’oro della manifestazione.I suggestivi ambienti poi del Monastero di Colonna, da martedì 10 al 15 settembre, ospiteranno una rassegna fotografica delle precedenti edizioni, e sabato 14 settembre, con inizio alle 10.00, la conferenza stampa della “Trani Triathlon Sprint Gara Gold”, in cui saranno svelati tutti i dettagli.Come da consolidata “mission” della “Tommaso Assi”, particolare attenzione è rivolta alle tematiche di carattere sociale. Alla “Trani Triathlon Sprint Gara Gold 2024” sarà legata infatti una lodevole iniziativa con la LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.«Siamo onorati - dichiara il presidente dell’A.S.D. Atletica Tommaso Assi, Giovanni Assi - che la città di Trani sia stata scelta come unica tappa nazionale del Mezzogiorno, un riconoscimento non solo per il lavoro svolto in questi 40 anni dalla società sportiva che mi onoro di rappresentare, ma anche un riconoscimento al nostro magnifico territorio. Senza dimenticare il messaggio potente e importante che lo sport trasmette in ambito sociale e il nostro impegno al fianco della LILT, presieduta dall'amico professor Francesco Schittulli per la lotta contro i tumori».La manifestazione avrà inizio alle ore 13:00 e si svilupperà nell’area che va da Piazza Marinai d’Italia a tutto il lungomare, da via Tasselgardo a via Malcangi, fino a via Bisceglie (Ponte Lama) e alla zona del Monastero di Colonna. A giorni è attesa l’ordinanza che regolerà il traffico e gli accessi a tutta la zona interessata.Un ringraziamento va a tutte associazioni e partner che parteciperanno:FIAB Federazione Italiana Ambiente e BiciclettaLILT Lega Italiana per la Lotta contro i TumoriGUARDA DI FINANZA con la FanfaraARMA DEI CARABINIERI Ordine pubblicoUSL BAT con acqua scooterS.C.S.N. GRUPPO SALVATAGGIO NAUTICO con unità cinofileOERASSOCIAZIONE POLIZIA DI STATOMedia partnerRAI PugliaBIKE TV