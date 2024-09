Trinitapoli, presentazione del libro didattico ‘Il giro del mondo in 80 tesori’ presso la Biblioteca comunale

MICHELE MININNI - Venerdì 6 settembre, alle ore 18, presso la sede centrale della Biblioteca Comunale "Mons. V. Morra" di Trinitapoli, si terrà la presentazione del libro "Il giro del mondo in 80 tesori", scritto da Chiara Cannito e Jean Paul Stanisci. L'evento culturale è organizzato dall’associazione Lilith med 2000, dal Trinitapolicittàchelegge, e dalle edizioni la Meridiana, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.

La serata, pensata per docenti delle classi quinte della scuola primaria e insegnanti delle scuole secondarie, sarà l’occasione per approfondire le potenzialità didattiche del libro. Interverranno per i saluti il sindaco **Francesco Di Feo** e come relatori, oltre alla co-autrice **Chiara Cannito**, anche l'illustratore del libro **Sal Modugno**, la direttrice delle edizioni La Meridiana **Elvira Zaccagnino** e la bibliotecaria **Loredana Napolitano**.

Secondo **Loredana Napolitano**, responsabile della Biblioteca, la presentazione offrirà uno spazio di dibattito stimolante: *"Sfoglieremo insieme le pagine di questo viaggio educativo, un'opera che invita i lettori a riflettere criticamente sul mondo che li circonda e sul loro ruolo nella protezione del pianeta"*. Il libro, concepito come uno strumento didattico pratico, è rivolto a chiunque sia interessato alle tematiche ambientali, con l’obiettivo di promuovere una coscienza ecologica tra i giovani attraverso una struttura multidisciplinare.

L'incontro rappresenta un'opportunità per insegnanti e cittadini di conoscere uno strumento innovativo, utile per l'educazione ambientale delle nuove generazioni.