Bari, presentata a Palazzo di Città l’83^ stagione della Camerata Musicale Barese: dal 27 settembre al 27 maggio 20 appuntamenti con oltre 300 artisti della scena internazionale

BARI - È stata presentata questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, l’83esima stagione della Camerata Musicale Barese, che si estenderà dal 27 settembre 2024 al 27 maggio 2025. Sono intervenuti in conferenza stampa il sindaco di Bari Vito Leccese, l’assessora alle Culture Paola Romano, la presidente della Camerata e direttrice d'orchestra Gianna Fratta, il presidente onorario Giuliano Volpe il direttore artistico e violinista Dino De Palma e il presidente del Teatro Pubblico Pugliese Paolo Ponzio.Con venti appuntamenti in programma, la stagione sarà una vera e propria celebrazione delle diverse sfaccettature della cultura musicale, teatrale e coreutica, uno spaccato che spazierà dai classici senza tempo alle moderne espressioni artistiche, senza mai perdere di vista l’altissimo livello qualitativo che da sempre contraddistingue l’associazione.“La Camerata Musicale Barese è riuscita nel corso della sua lunga storia a diventare un elemento identitario fondamentale del panorama culturale della nostra città e porgo a tutti voi i miei complimenti per lo straordinario lavoro svolto anche per questa edizione - ha affermato il sindaco Leccese - In questa fase, siamo di fronte a un’offerta culturale complessiva ben consolidata a Bari, che dobbiamo, tutti insieme, continuare a sostenere sempre più sul piano della qualità. Lo faremo grazie alle nuove politiche culturali che svilupperemo e grazie anche a una quota di nuovi finanziamenti che potremo dedicare alla cultura, legati anche al gettito della tassa di soggiorno. Nel complesso, con l’assessora Romano e tutti gli operatori del settore, cercheremo di dare un quadro unitario alla nostra offerta culturale, che potrà avvalersi di contenitori importanti: non solo i teatri ma anche diversi immobili prima destinati ad altri tipi di utilizzo e ora destinati alle attività culturali: penso, ad esempio, all’ex Caserma Rossani e all’ex Mercato del pesce. Insieme, quindi, potremo lavorare per rendere l’appeal culturale della nostra città sempre più forte, all’insegna della qualità”.“Sono onorata di presentare con tutte e tutti voi questa 83esima stagione della Camerata Musicale Barese che si preannuncia davvero ricchissima di eventi - ha proseguito Paola Romano -. In questi anni, la Camerata è stata capace di arricchire notevolmente l’offerta culturale della città di Bari, tenendo insieme innovazione e tradizione. Anche il programma di quest’anno si contraddistingue per queste caratteristiche: avremo infatti tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale capaci di proporsi al pubblico in molte produzioni nuove e di impatto, all’interno dei contenitori culturali della nostra città. Sono, quindi, felice di questo straordinario risultato e colgo l’occasione anche per sottolineare che siamo già al lavoro per iniziare una nuova stagione che rafforzi sempre di più l’offerta culturale della nostra città”.“Sono molto soddisfatto per il lavoro che stiamo svolgendo e per i risultati che stiamo raggiungendo anche quest’anno - ha sottolineato Giuliano Volpe -. I Giovedì della Camerata, ad esempio, stanno avendo un grande successo e ci stanno aiutando a dimostrare che, anche in periodi considerati come meno adatti alle produzioni e alla fruizione culturale, il pubblico di Bari è invece molto interessato, e questo accade in particolare per i più giovani. Ritengo che il lavoro nel nostro settore sia importante per formare nuovi pubblici alla vita culturale, a patto che questo lavoro avvenga all’insegna dell’inclusione e non dell’esclusività: è proprio questo il senso del programma della Camerata Musicale, non solo dal punto di vista del programma, ma anche dell’impegno per andare in nuovi luoghi della cultura, che è poi il modo migliore per portarla e diffonderla tra e con le persone”.“L’83esima stagione della Camerata Musicale Barese è un omaggio all'innovazione e alla tradizione, un mix che rispecchia il nostro impegno nel rinnovare continuamente l'esperienza musicale - ha dichiarato Dino De Palma -. Quest'anno, abbiamo deciso di offrire spettacoli che non solo siano fedeli ai classici ma che sappiano anche stupire e coinvolgere attraverso l'uso di effetti multimediali, interattività e programmi in grado di attrarre le platee più esigenti e al contempo un pubblico eterogeneo. Le nostre scelte artistiche mirano a coniugare la qualità con la contemporaneità, proponendo un programma che è tanto audace quanto accessibile. Siamo entusiasti di tornare a incontrare il nostro pubblico nei grandi luoghi di cultura e arte baresi, di farlo emozionare e riflettere, con un'esperienza che va oltre il semplice binomio ascolto-visione e diventa un vero e proprio dialogo tra artisti e spettatori”.“In questi anni abbiamo lavorato per spostare sempre più il centro del nostro impegno dalla distribuzione alla produzione di spettacoli di qualità - ha proseguito Gianna Fratta -. Dei 20 spettacoli nel cartellone di questa edizione, ben 18 sarà possibile vederli solo all’interno del nostro programma. Sono, infatti, spettacoli prodotti direttamente dalla Camerata, come quelli con artisti del calibro di Toni Servillo, Alessandro Baricco e altri grandi nomi. Anche i concerti di Noemi e di Colapesce e Dimartino, inoltre, saranno proposti in una veste sinfonica innovativa, e non sarà possibile sentirli altrove in questa modalità. Questi sono solo alcuni esempi del nostro impegno per definire una programmazione che non sia aggiuntiva e sovrapposta, ma alternativa e complementare rispetto a quella di tante altre realtà importanti della nostra città e della nostra regione. Proseguiremo, quindi, questo impegno, per definire un’identità culturale sempre più precisa della Camerata Musicale, assieme a una rete di partner pubblici e privati molto importante, che ringrazio, e lo faremo all’insegna dell’impegno per diffondere sempre più, assieme all’amministrazione cittadina, la cultura in molti luoghi e in tutti i quartieri di Bari”.“Oggi sono qui non solo come presidente del Teatro Pubblico Pugliese ma anche per portare i saluti dell’assessora regionale alla Cultura Viviana Matrangola e del direttore del dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, vista la forte collaborazione tra Camerata Musicale e Regione Puglia che contraddistingue anche questa stagione - ha concluso Paolo Ponzio -. Per quanto riguarda Bari, tutti i numeri ci dicono che sul turismo la città ha raggiunto risultati quantitativi straordinari. Ora è importante investire sempre più sulla qualità del turismo, e in questo senso puntare sulla cultura è fondamentale: ci sono, infatti, tante persone che hanno voglia di cultura e bellezza, e quindi sviluppare un’offerta culturale sempre più di qualità aiuta a destagionalizzare i flussi turistici e a rafforzarli dal punto di vista qualitativo, condividendo questa offerta culturale con quelli che chiamiamo i cittadini temporanei della nostra città: i turisti. In questo impegno, il ruolo dalla Camerata Musicale è fondamentale, quale autentica colonna dell’offerta culturale di Bari, all’interno di una strategia e di una politica complessiva”.IL PROGRAMMATre le formule di abbonamento disponibili e già in vendita per il pubblico: “Intera stagione” (20 spettacoli), “Solo Musica” (14 concerti), e l’immancabile “Notti di Stelle – winter edition” (4 concerti).Il cartellone si aprirà col primo dei 14 appuntamenti della sezione “Solo Musica” venerdì 27 settembre al Teatro Petruzzellicon un omaggio a Giacomo Puccini, in occasione del centenario della sua morte. Lo spettacolo dal titolo evocativo “Puccini, Puccini, che cosa vuoi da me?” vedrà la partecipazione straordinaria di Toni Servillo, accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia sotto la direzione di Gianna Fratta, un dialogo equilibrato tra musica e parole che rievocherà la genialità del grande compositore; il soprano Maria Tomassi e il tenore Max Jotacompleteranno un cast d’eccezione.Tra i momenti più attesi dagli amanti della grande musica classica, spicca il concerto “Dal Nuovo Mondo” con il celebre violinista russo Vadim Repin, che interpreterà il Concerto di Čajkovskij venerdì 4 ottobreal Teatro Piccinni, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari sotto la direzione di Boian Videnoff, che completerà il programma con la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvořák. Grande attesa anche per i 4 imperdibili appuntamenti con la rassegna “Notti di Stelle – winter edition” che segnerà l’intera stagione della Camerata con la ricetta vincente del live sinfonico e del coro a cappella. Il primo concerto sarà affidato sabato 12 ottobresul palcoscenico del Teatro Petruzzelli alla potente voce di Noemi, una delle interpreti più amate del panorama musicale italiano, che fonderà la sua inconfondibile timbrica con le sonorità dell'Orchestra della Magna Grecia, diretta da Valter Sivilotti, per un concerto che promette di emozionare il pubblico con una selezione dei suoi brani più celebri. E ancora, proseguendo con la concertistica, sabato 26 ottobre per la prima volta al Kursaal Santalucia, il Vision String Quartet - ensemble di giovani musicisti berlinesi di fama internazionale - presenterà "Spectrum", un programma che spazia attraverso generi e stili diversi, offrendo al pubblico una performance innovativa e coinvolgente, completamente al buio.Sabato 9 novembre, “Vibes” sarà il secondo appuntamento con Notti di Stelle - winter che vedrà in scena sul palco del Teatro Petruzzelli Francesco Sarcina, il carismatico leader de Le Vibrazioni, accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia e diretto da Angelo Nigro. Si ritorna al Kursaal Santalucia, sabato 16 novembre, con un altro imperdibile concerto cameristico: “Le Canzoni di Ludwig” dell’Ensemble Umberto Giordano, che proporrà un omaggio a Beethoven con Dino De Palma al violino, Luciano Tarantino al violoncello, e Gianna Fratta al pianoforte, arricchito dalle voci di Marija Jelic e Cüneyt Ünsal, e dalla partecipazione dell’attore Giampiero Mancini.La carrellata di grandi nomi prosegue sabato 25 novembre al Teatro Piccinnicon il Solis String Quartet e il pianista Ramin Bahrami, insieme alla voce narrante di Stefano Valanzuolo impegnati ne “Il Golfo Magico, ovvero Mozart a Napoli”, un viaggio musicale attraverso il periodo partenopeo di Mozart, ricco di fascino e cultura.Martedì 10 dicembre si prosegue, poi, con Colapesce Dimartino Symphonic, il terzo appuntamento della rassegna “Notti di Stelle – winter” che vedrà protagonisti al Teatro Petruzzelli Lorenzo Urciullo (in arte Colapesce) e Antonio Di Martino (in arte Dimartino), due tra i più acclamati cantautori della nuova scena musicale italiana, in una veste sinfonica inedita: il duo siciliano, dopo aver inanellato una serie di successi di pubblico e critica, si esibirà con l’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Davide Rossi.Lunedì 16 dicembre per la prima volta all’AncheCinema, il primo dei due eventi irrinunciabili dedicati all’arte coreutica: “Cosmos”, ad opera della compagnia eVolution dance theater, porterà in scena uno spettacolo di danza contemporanea che combina arti visive, coreografia e tecnologia, un'esperienza sensoriale che esplora l'universo attraverso il movimento e la luce.A chiudere, invece, questa edizione invernale di Notti di Stelle - winter sarà l’emozionante concerto prenatalizio “Together at Christmas” lunedì 23 dicembre, nella magica cornice del Teatro Piccinni, con gli Swingle Singers, gruppo vocale di fama internazionale, attraverso i grandi classici delle festività e sorprendenti arrangiamenti a cappella che riscalderanno i cuori degli spettatori.Il nuovo anno si aprirà col secondo speciale spettacolo di danza: Il sipario del Teatro Piccinni si aprirà lunedì 3 gennaio con un’altra grande realtà pugliese: la compagnia d’autore Balletto del Sud, con le coreografie di Fredy Franzutti, porterà in scena “Gaîté Parisienne”, un balletto dall’allestimento scenico importante, su musiche di Jacques Offenbach che catturerà l’essenza e il fascino della Parigi del XIX secolo. Venerdì 31 gennaio, questa volta presso l’Auditorium “Nino Rota”, si proseguirà con “Dalla Pizzica alla Tarantella”, un excursus nelle tradizioni musicali del Sud Italia, con Avi Avital al mandolino, Giovanni Sollima al violoncello, Luca Tarantino al liuto e chitarra e Alessia Tondo alla voce, un incontro travolgente tra pizzica, tarantella e altre sonorità popolari del Meridione, con protagonisti dalle doti tecniche e interpretative eccezionali.Martedì 11 febbraio, al Teatro Petruzzelli, l’ironia e versatilità di Elio - che condividerà il palco con la sua band - porterà in scena uno spettacolo che celebra invece la comicità nella musica: diretta da Giorgio Gallione, la performance ripercorrerà opere di Fo, Gaber, Jannacci e altri grandi artisti italiani, fondendo teatro e musica in un’esibizione brillante e divertente. Martedì 17 febbraio, al Teatro Piccinni, sarà la volta di “Paganiniana” con il talentuoso e giovanissimo violinista Nurie Chung e I Solisti Aquilani diretti da Roberto Molinelli, che metterà in luce le straordinarie capacità tecniche ed espressive degli artisti in scena. Non mancheranno appuntamenti con l’universalità del linguaggio musicale declinato nelle sue radici popolari di diversi paesi del mondo, come venerdì 21 febbraio all’Auditorium “Nino Rota”, una serata all’insegna dell’autenticità e della ricca cultura musicale del “Folklore Magiaro”: il Muzsikás Folk Ensemble, insieme al violoncellista Enrico Bronzi, porterà sul palco le melodie e le danze tradizionali dell’Ungheria.Spazio anche alla scena teatrale e ai racconti che lasciano il segno, mercoledì 5 marzo, al Teatro Piccinni, con uno spettacolo teatrale che esplora storie di donne straordinarie che hanno combattuto contro le avversità: in scena i due brillanti attori Stefania Benincaso e Lorenzo Flaherty, accompagnati dal Musica Civica Ensemble in “Donne che non si arrendono” e le installazioni e video design a cura dello staff tecnico e creativo di Nicola D’Agnelli, Valentina Savino e Leandro Summo.Lunedì 10 marzo al Teatro Petruzzelli, Alessandro Baricco, celebre scrittore e narratore, sarà il protagonista di “Libertango”, un percorso tra musica e parole attraverso le opere di Astor Piazzolla; con lui si esibiranno Alessandro Carbonare al clarinetto, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon e Gloria Campaner al pianoforte, accompagnati da ballerini di tango.Immancabili in cartellone i grandi recital del panorama musicale internazionale come quello di Giuseppe Albanese, mercoledì 2 aprile al Teatro Piccinni, pianista tra i più apprezzati della sua generazione, con un programma dedicato agli amanti della musica classica e del pianoforte. Mercoledì 16 aprile al Teatro Piccinni, un altro intrigante appuntamento con “Sfide: Violino vs Soprano”, un duello musicale tra Dino De Palma al violino e Ripalta Bufo, soprano, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, diretta da Gianna Fratta. Il recital di Vinicio Capossela, artista eclettico e visionario, ammalierà il pubblico con la sua musica evocativa e poetica per concludere questa grande e attesa stagione martedì 27 maggio al Teatro Petruzzelli.Ancora una volta, la direzione artistica di Dino De Palma ha saputo intrecciare con sapienza i fili di una programmazione eclettica, esplorando le più diverse forme espressive, per regalare al pubblico un’esperienza sensoriale completa. Ogni evento è pensato per emozionare e sorprendere, offrendo al contempo uno spaccato del meglio che il panorama artistico internazionale ha da offrire. La Camerata Musicale Barese invita, quindi, tutti gli appassionati a vivere insieme questa straordinaria stagione, ricca di sorprese e momenti indimenticabili, in cui l’arte si farà ancora una volta portavoce delle emozioni più profonde e universali.La stagione è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl.Notti di Stelle e Grandi Eventi sono inoltre cofinanziati da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.INFO ABBONAMENTI E BIGLIETTIAbbonamenti a Intera Stagione (20 spettacoli), da € 100 a € 500, abbonamenti Solo Musica (14 spettacoli), da € 220 a € 300, abbonamenti a “Notti di Stelle - winter edition” (4 eventi), con prezzi da € 60 a € 120, acquistabili solo presso gli Uffici della Camerata in Via Sparano, 141, Bari, anche con Carte Culture e Carta Docente.Biglietti ai singoli eventi, da € 15 a € 44, acquistabili presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari, oppure online sui siti web ufficiali www.cameratamusicalebarese.it www.webtic.it , anche con Carte Culture e Carta Docente.Ulteriori informazioni su condizioni di vendita e prezzi ridotti presso il botteghino della Camerata Musicale Barese, in Via Sparano, 141, Tel. 080.5211908, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, e il sabato mattina e on line sul sito della Camerata Musicale Barese.