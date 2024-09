Us Lecce: Rares Burnete segna il suo primo gol con la Romania Under 20 contro la Germania

L’attaccante del Lecce, Rares Burnete, ha lasciato il segno nel match amichevole tra la Romania Under 20 e la Germania, disputato a Bucarest. Nonostante la sconfitta per 2-3, Burnete ha realizzato il primo gol per la sua nazionale al 25’ del primo tempo con un preciso tocco in diagonale di sinistro. Una prestazione importante per il giovane attaccante, che è stato poi sostituito al 40’ del secondo tempo da Vulturar.Dopo l'impegno con la nazionale, Burnete sarà in panchina per il Lecce nel match di Serie A contro il Torino, in programma domenica 15 settembre alle 15:00 presso lo stadio “Grande Torino”. La partita, valida per la quarta giornata di campionato, arriva dopo la pausa del 7 e 8 settembre per gli impegni delle nazionali.Il Lecce, che ieri ha osservato una giornata di riposo e non si allenerà neanche oggi, riprenderà gli allenamenti domani per prepararsi al meglio alla sfida contro i granata. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la squadra salentina, impegnata nella lotta per la salvezza in Serie A.