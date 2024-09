Vieste in Love 2024: successo per la rassegna dedicata all’Amore

Vieste, 9 settembre – Si è conclusa con un bilancio straordinario la rassegna “Vieste in Love 2024”, che ha animato la città garganica per sette giorni con dieci eventi, attirando migliaia di visitatori e portando un indotto di decine di migliaia di presenze.

L’evento, dedicato a tutte le sfumature dell’amore, ha visto una programmazione variegata che ha spaziato dal comico al musicale. Tra i momenti clou, lo spettacolo comico di Maurizio Lastrico ha regalato risate e divertimento, mentre il concerto di Fabrizio Moro, Antonio Maggio e Dargen D’Amico ha trasformato il lungomare di Marina Piccola in una vibrante dance floor. Non sono mancati eventi dedicati ai più piccoli, come il Festival degli Aquiloni e lo spettacolo di Lucilla, la celebre cantante di baby dance, che ha conquistato grandi e piccini.

La musica ha avuto un ruolo predominante anche con il Gran Galà dell’Operetta, grazie all’Orchestra Filarmonica Pugliese, e con l’iniziativa “Terrazze Sonore”, che ha visto archi, fiati, chitarre e percussioni esibirsi in una magica atmosfera nel centro storico di Vieste, con concerti che hanno avuto luogo direttamente dai balconi e terrazze dei residenti.

Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha sottolineato l’importanza dell’evento: «La Vieste in Love è l’evento che aspettiamo tutto l’anno. È una manifestazione che, oltre a celebrare l’amore in ogni sua forma, premia la cittadinanza, la vera protagonista della kermesse che permette all’evento di avere l’entusiasmo di crescere sempre più».

A fare da apripista all’evento è stato il tour “Love is in the Air”, che ha portato animazione e divertimento in spiaggia e nelle strade di Vieste, coinvolgendo la città da mattina a sera con sorrisi e gioia.

Organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con Studio360 e patrocinata dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione, la manifestazione ha avuto l’obiettivo di destagionalizzare il turismo, prolungando l’estate e attirando visitatori anche durante i periodi di bassa stagione. Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi turistici del Comune di Vieste, ha evidenziato i risultati eccellenti: «Le strutture ricettive hanno registrato numeri davvero importanti, superando le nostre aspettative».

Vieste ha saputo trasformare l’amore in un brand, con la “Scalinata dell’amore”, decorata con le parole della celebre canzone “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè e una cascata di cuori rossi, diventata meta ambita per innamorati e turisti.

Salvatore Altomare di Studio360 ha espresso la sua soddisfazione: «Migliaia di visitatori hanno affollato i vicoli e le piazze della città. Molti di loro hanno scelto Vieste come meta per le loro vacanze proprio per vivere l’atmosfera unica della Vieste in Love. Questo ci rende orgogliosi e ci spinge a lavorare per una nuova edizione ancora più qualificata e partecipata».

Concludendo, “Vieste in Love 2024” si conferma un evento di successo, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico vasto e variegato, consolidando la città di Vieste come meta di riferimento per l’amore e la cultura.