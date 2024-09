Violento nubifragio si abbatte nel Barese: disagi e danni in città e provincia

BARI - Un violento nubifragio ha colpito Bari e la sua provincia nel primo pomeriggio di oggi, causando gravi disagi. Forti piogge, raffiche di vento violente e grandine hanno provocato danni in diverse zone. Si registrano numerosi allagamenti, con strade e sottopassi sommersi dall'acqua.Tra i danni maggiori, alcuni alberi sono crollati, uno dei quali ha colpito un'auto parcheggiata nelle vicinanze del Policlinico di Bari, mentre altri sono caduti nei pressi dell'Oncologico e in corso Alcide de Gasperi. Nel centro cittadino, un fulmine ha provocato un blackout che ha lasciato al buio per alcuni minuti anche alcuni uffici del Comune.I vigili del fuoco sono stati subissati di chiamate per gli allagamenti nei piani bassi di abitazioni e locali commerciali. Il vento ha causato la rottura di ombrelloni e danni ai dehors di numerosi bar e ristoranti.Anche il traffico aereo ha subito conseguenze: alcuni voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Bari a quello di Brindisi. L'allerta gialla per rischio idrogeologico legato ai temporali, diramata su tutta la Puglia, resterà in vigore fino alla mezzanotte di oggi.