Sanitaservice Policlinico di Bari: 146 nuovi assunti per potenziare i servizi di pulizia ospedaliera

BARI - Sono state completate nei giorni scorsi le assunzioni di 146 addetti alle pulizie a 24 ore settimanali nella Sanitaservice Policlinico di Bari. I lavoratori avranno un contratto a tempo determinato di 12 mesi e, specifica il direttore della Sanitaservice Michele Carrassi, “grazie alla sottoscrizione dell’accordo sindacale del 20 maggio è stato già previsto che, in caso di pensionamento o cessazione dal servizio, ci sarà il passaggio di un lavoratore al contratto full time e lo scorrimento della graduatoria per l’ingresso di un nuovo addetto alle pulizie part time”.L’avviso pubblico era stato pubblicato dalla Sanitaservice il 10 marzo del 2023, la società che si è occupata delle procedure di selezione è stata anch’essa individuata con avviso pubblico. I candidati hanno svolto una prova di preselezione con domande a risposta multipla, incentrate sul contratto collettivo nazionale di riferimento e sui metodi di pulizia utilizzati per gli ambienti ospedalieri, e gli idonee successivamente hanno svolto una prova tecnico pratica.Tutti i dipendenti, pena esclusione, prima dell’assunzione hanno dovuto presentare certificato penale e carichi pendenti aggiornato.“Dopo il processo di internalizzazione completato nel 2011 e un avviso pubblico per ex CCR del 2017, la Sanitaservice del Policlinico di Bari non aveva fatto concorsi per l’assunzione di addetti alle pulizie, eravamo sotto organico e ottenuta l’autorizzazione della Regione siamo andati a completare il fabbisogno di addetti previsto per metro quadro di superficie”, aggiunge Carrassi."Diamo attuazione a un percorso individuato dalla Regione Puglia, condiviso con la Sanitaservice e accompagnato dai sindacati – specifica il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce – Tutti i lavoratori sono già in servizio nei padiglioni del Policlinico e dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, superando così una fase di carenza che ha caratterizzato gli ultimi mesi e portato i lavoratori a fare turni di lavoro straordinari per garantire servizi di pulizia adeguati degli ambienti ospedalieri”.“Voglio ringraziare i vertici della Sanitaservice del Policlinico di Bari che si sono puntualmente attenuti alle linee guida previste sugli appalti di pulizie e hanno effettuato una selezione rigorosa. Abbiamo rimesso a posto la sanità in Puglia e abbiamo bisogno che tutti coloro che ci lavorano, dai medici agli addetti alle pulizie, si sentano motivati e incoraggiati a operare con dedizione, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi delle nostre aziende ospedaliere”, conclude il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.