XVI edizione di 'Volontariato in Spiaggia - Giovanni Montanaro' a Monopoli: musica, teatro e workshop formativi

MONOPOLI - Il 5 e 6 settembre torna a Monopoli la XVI edizione di "Volontariato in Spiaggia - Giovanni Montanaro", una kermesse dedicata al mondo del volontariato e alla promozione della solidarietà. Organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola Odv (CSVSN), l'evento, che si terrà nella città natale di Giovanni Montanaro, già direttore del CSVSN, unisce associazioni del Terzo Settore e cittadini in una grande festa ricca di animazione, musica, performance teatrali e, da quest'anno, anche workshop formativi.

L’iniziativa si conferma un momento di condivisione importante per le realtà associative locali e un’opportunità per i cittadini di conoscere meglio chi si impegna quotidianamente per il territorio. Il 6 settembre, in Piazza XX Settembre, dalle 20:00, spazio alla cultura e al divertimento con la performance teatrale del Teatro Osservatorio, seguita dalla musica di Misspia, DJ vintage che farà ballare il pubblico con i ritmi di swing, rock’n'roll e beat.

Novità di questa edizione è il workshop formativo presso la sala delle Terre Parlanti (Palazzo S. Giuseppe), guidato dalla facilitatrice Viviana Neglia, dove i volontari impareranno a gestire reti associative, collaborare su progetti condivisi e migliorare la comunicazione con altre organizzazioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monopoli, rappresenta un’occasione per salutare l’estate in un clima di allegria e riflessione sui valori del volontariato, che da anni vede la collaborazione tra CSVSN e il Comune nella realizzazione di progetti a sostegno del Terzo Settore.