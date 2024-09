Andrea Bocelli e Karol G dominano le classifiche con ''Vivo per Ella''

Oltre 6.5 milioni di visualizzazioni in 48 ore per Andrea Bocelli e Karol G che dominano i trend YouTube del Mondo con il video di "Vivo per Ella", nuova versione in spagnolo del grande successo del tenore.

Il video è #1 in Messico, Cile, Perù, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, #2 in USA, Spagna e Argentina, #8 in Canada, #20 in Germania e Regno Unito, #27 in Australia e Francia.

Il brano è il nuovo singolo estratto dal prossimo disco di Bocelli "Duets", in uscita il prossimo 25 ottobre in tutto il Mondo, per celebrare i suoi 30 anni di carriera.

Un altro risultato incredibile per un artista italiano che continua ad inanellare successi ad un mese dall'evento che lo ha visto a luglio scorso festeggiare live l'importante anniversario in un concerto a Lajatico con star in arrivo da tutto il Mondo, tra cui Ed Sheeran, Will Smith, Johnny Depp, Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Elisa, Giorgia, e tanti altri.