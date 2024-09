Zelensky: 'Ho un piano per la pace, lo condividerò con Biden, Harris e Trump'

In un'intervista trasmessa su Rai 1, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver preparato un piano per la difesa e la pace, che intende condividere con il presidente statunitense Joe Biden e i candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump. "Si tratta di un pacchetto concreto di difesa. Se lo otterremo, sarà un forte deterrente per la Russia e ci permetterà di concludere la guerra alle condizioni diplomatiche", ha affermato Zelensky.L'intervista è stata registrata a Cernobbio, dove Zelensky ha avuto un incontro di circa 40 minuti con la premier italiana Giorgia Meloni. "L'unica cosa che non si può fare è abbandonare l'Ucraina al suo destino", ha ribadito Meloni, mentre Zelensky ha espresso la sua gratitudine verso la presidente del Consiglio e il popolo italiano per il continuo sostegno offerto all'Ucraina.