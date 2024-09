Venezia 81: Almodóvar trionfa con 'La stanza accanto'

VENEZIA - La 81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si conclude con la vittoria de La stanza accanto del regista spagnolo Pedro Almodóvar, già Leone d'Oro alla carriera. Il film, profondamente intimo e struggente, ha conquistato il prestigioso Leone d'Oro.

Il Leone d'Argento - Gran Premio Speciale della Giuria è andato a Vermiglio di Maura Delpero, un period drama al femminile ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Leone d'Argento per la migliore regia è stato assegnato a Brady Corbet per The Brutalist, un dramma storico con Adrien Brody nel ruolo dell'architetto ungherese sopravvissuto all’Olocausto, László Tóth. Il film ha ricevuto applausi per ben 13 minuti al Lido, risultando tra i più apprezzati di quest'anno.

Coppe Volpi e altri premi Le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni sono andate a Nicole Kidman per Babygirl di Halina Reijn e a Vincent Lindon per Jouer avec le feu di Delphine e Muriel Coulin. Kidman, purtroppo assente in sala a causa dell'improvvisa scomparsa della madre, ha inviato un messaggio commovente letto dalla regista Reijn: "Sono arrivata a Venezia per scoprire poco dopo che mia madre è mancata. Il mio cuore è a pezzi."

Infine, il Premio Marcello Mastroianni per il giovane attore emergente è stato assegnato a Paul Kircher.