ROMA - Le ultime estrazioni del 10eLotto hanno visto come grande protagonista la Puglia che ha fatto registrare la vincita più alta del concorso in questione. A Manfredonia, in provincia di Foggia, è stato realizzato un '9' da 52.000 euro con una giocata di soli 2 euro nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. ac/AGIMEG