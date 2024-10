Tragedia a Cassano: sequestrato il cavalcavia dopo l'incidente mortale dei fidanzati

BARI - Parte del cavalcavia della strada provinciale 236, che collega Cassano delle Murge a Sannicandro, è stata posta sotto sequestro in seguito al tragico incidente del 30 settembre, in cui hanno perso la vita i fidanzati Greta Francone e Francesco Castellaneta. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare se, oltre all'alta velocità, il degrado delle barriere di protezione e dell’asfalto abbia contribuito alla tragedia.La coppia viaggiava a bordo di una Mercedes, che è precipitata giù dal cavalcavia. Entrambi i giovani sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, riportando ferite fatali. I Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, hanno immediatamente chiuso al traffico la rampa di accesso alla strada provinciale, interdicendo l'area per consentire ulteriori accertamenti tecnici. Le condizioni di sicurezza del cavalcavia sono al centro delle indagini, che mirano a chiarire eventuali responsabilità per le condizioni della strada.