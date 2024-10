Esplosione in auto a Nardò: 20enne gravemente ustionato

NARDO' - Tragedia sfiorata ieri sera a Nardò (Lecce), dove un giovane di 20 anni è stato vittima di una deflagrazione all'interno della sua auto. Il ragazzo, originario di Gallipoli, stava entrando nella sua Fiat Panda e si è acceso una sigaretta, provocando l'esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas metano dal sistema di alimentazione del veicolo.Il 20enne ha riportato ustioni di secondo grado al volto e al cuoio capelluto, ma la deflagrazione è stata di bassa intensità, evitando conseguenze più gravi. Tuttavia, l’incendio ha distrutto completamente la vettura.Sul luogo dell'incidente, in via Pietro Giannone, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove è ricoverato in prognosi riservata. La vettura è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.