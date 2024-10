A Noicàttaro 'Sassi nello stagno'

BARI - Il ciclo di incontri organizzato dal Presidio del libro di Noicàttaro dedicato al ruolo della Cultura in un piccolo centro, la centralità delle Biblioteche (visto l’ampliamento di quella di Noicàttaro dove si terrà la manifestazione e i tanti laboratori tematici) e la loro funzione nella Comunità, la Formazione per gli operatori culturali e per i docenti. Il progetto tende a distinguersi dai classici festival di presentazioni di libri per la centralità che avranno i lettori nel porre pubblicamente agli ospiti della manifestazione le domande che, come "Sassi nello stagno", riescano a generare pensieri e visioni idee che si propagano attivando processi di cambiamento e partecipazione.

Si parte venerdì 11 ottobre con un anteprima di presentazione del progetto e il monologo di Nicola Donti Docente di Filosofia e Teoria del linguaggio e dall’8 al 29 novembre.

Tra gli ospiti l’editore Giuseppe Laterza, lo storico Tommaso Montanari, il giornalista già direttore di Fahreneit e presidente del CEPELL Marino Sinibaldi, la bibliotecaria Antonella Agnoli, l’organizzatrice del Festivaletteratura di Mantova Simonetta Bitasi, lo scrittore Christian Raimo sull’”Alfabeto della scuola democratica”, Davide Crepaldi sul rapporto psicologia e neurologia con la lettura considerato gesto innaturale (sarà questa forse la difficoltà di avvicinarsi alla lettura e a determinare gli indici sempre più bassi di lettura?) Chiara Faggiolani e Beatrice Eleuteri sulla biblioteconomia.