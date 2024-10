A Trani lo spettacolo d’esordio del nuovo Circo Bellucci

TRANI - Da giovedì 31 ottobre a lunedì 11 novembre, in via Andria (sp 130), a Trani, farà tappa il primo spettacolo del Circo Bellucci, nuovo complesso circense nato dalla collaborazione tra la famiglia di Emidio “Bimbi” Bellucci e Joy Gartner.Sotto il chapiteau sarà proposto uno spettacolo unico con attrazioni per grandi e piccini, tanto divertimento e artisti di grande fama, ma non mancheranno gli animali, dalle tigri ai cavalli e ai grandi elefanti asiatici.Sarà proprio la famiglia di Joy Gartner a portare in pista i suoi tre celebri pachidermi, insieme ai numeri di cinghie e verticali, che creeranno un vero e proprio show nello show, un’esibizione altamente spettacolare combinata con le evoluzioni alle bascule dei giovani artisti. Ma lo spettacolo sarà impreziosito dalle bellissime tigri reali del Bengala di Clorinda Mundeling e dagli splendidi cavalli bianchi dell’Andalusia di Emilio Bellucci, esponente di una delle più note famiglie circensi italiane, che ormai da 6 generazioni porta avanti l’arte e la tradizione del circo con lo scopo di far divertire la gente.Tra gli artisti che si esibiranno sotto il grande tendone circense ci saranno anche i Flying Ramirez, sensazionali trapezisti messicani, acrobati dell’aria eleganti, veloci e forti, la cui esibizione sarà caratterizzata da volteggi sinuosi, agilità vertiginose, grande tecnica e suprema maestria. Il pubblico resterà col fiato sospeso e potrà ammirare i voli sgargianti e le irrefrenabili oscillazioni della giovane troupe sudamericana.Non mancheranno le risate con il Clown Frenk e le sue gag comiche e lo stupore con Teresa Stojcic, che presenterà uno spettacolo molto dinamico di hula hop, con una performance all’avanguardia, a metà strada tra l’innovazione e la tradizione. A chiudere il cast ci sarà la mascotte dello show, Sonic the Hedgehog, iconico riccio blu protagonista dell’omonima famosa serie giapponese di videogiochi.Quello che sarà offerto dal Circo Bellucci sarà uno show di qualità, che trasmetterà emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie ed effetti scenici di grande impatto. Gli spettacoli saranno proposti tutti i giorni, ad eccezione del martedì e del mercoledì, alle 17.30 e alle 21, mentre domenica e festivi alle 16 e alle 18.30.Via Andria – Sp 130 vicinanze distributore Agip – Trani (Bt): 3486490075