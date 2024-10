Serie B, Bari pareggia 0-0 con lo Spezia al Picco

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO- Il Bari ottiene un pareggio a reti inviolate contro lo Spezia allo stadio “Picco” nella decima giornata di Serie B, al termine di una gara intensa ma senza gol. Entrambe le squadre hanno creato occasioni, ma nessuna è riuscita a concretizzare.Nel primo tempo, già al 6’, lo Spezia si rende pericoloso con Reca, che sfiora la rete. Al 23’, il Bari risponde con Esposito, il cui destro si stampa sul palo, sfiorando il vantaggio. Lo stesso Esposito torna alla carica al 40’, ma la sua conclusione finisce di poco fuori. Poco dopo, al 42’, Lasagna sciupa un’opportunità favorevole, mantenendo il risultato in equilibrio.Nella ripresa, le squadre continuano a premere per trovare il gol. Al 1’, Colak tenta un colpo di testa che però non trova la porta. Al 4’, Reca, ancora pericoloso, colpisce la traversa con un potente sinistro. Al 17’, Esposito tenta una difficile conclusione al volo, senza successo. Al 20’, Dorval sfiora la rete per il Bari, mentre al 30’ Bertola manca di poco l’occasione per sbloccare il match. Al 35’, Vignali spreca da posizione favorevole.Con il triplice fischio, il match si chiude sullo 0-0. Il Bari tornerà in campo nell’undicesima giornata di Serie B, sfidando la Carrarese allo stadio “San Nicola” martedì 29 ottobre alle 20:30, cercando di conquistare una vittoria e punti preziosi per la classifica.