ADE 2024: tecnologia e creatività si incontrano a Bari per la seconda giornata dell’Apulia Digital Experience

BARI – Si è aperta oggi la seconda giornata dell’Apulia Digital Experience (ADE) presso l’Apulia Film House di Bari, dove fino a domenica 27 ottobre si discuterà di innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e creatività. Il programma di quest’anno è dedicato alle potenzialità e alle sfide dell’uso della tecnologia nel settore audiovisivo, interrogandosi sulla coesistenza tra intelligenza artificiale e creatività umana e sul futuro della produzione artistica.A dare il benvenuto, Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, e Roberto Genovesi, direttore artistico di ADE, che hanno introdotto la giornata ricca di panel, approfondimenti e ospiti di prestigio. Tra i temi centrali della giornata vi sono le nuove forme di finanziamento dell’innovazione a livello europeo e la trasformazione dei luoghi del cinema, sempre più rivolti a esperienze virtuali e immersive. In particolare, un approfondimento sarà dedicato alla legge europea sull’intelligenza artificiale e al suo impatto su cinema e audiovisivo, con esperti che discuteranno gli scenari futuri che questa normativa potrà aprire.Grande attesa per la presentazione del progetto “Re-Imagine Cabiria” di Rai Cinema, che vedrà la rivisitazione del celebre kolossal muto del 1914, Cabiria, trasformandolo in un’esperienza immersiva e multipiattaforma, per coinvolgere un pubblico di tutte le età con nuove modalità narrative. La giornata proseguirà con l’assegnazione dei Digital Licensing Excellence Awards, il primo premio globale dedicato al licensing digitale, che premierà i progetti più innovativi del settore.Tra gli ospiti presenti oggi spiccano nomi di rilievo come Diego Grammatico di Games London, Gennaro Coppola, CEO di One More Pictures e vicepresidente dell’Unione Editori e Creators Digitali ANICA, Marco Lanzarone, direttore di Radio Digitali e Podcast Rai, il sociologo Derrick De Kerckhove e Steve Manners di Licensing International UK. Ciascuno di loro porterà una prospettiva unica sul futuro dell’audiovisivo, dalla gamification e podcasting all’evoluzione delle esperienze immersive e al licensing digitale.L’Apulia Digital Experience, promosso e finanziato dalla Regione Puglia con il contributo di Rai e organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission, è parte dell’intervento “Promuovere il Cinema 2024” e rappresenta un’importante vetrina internazionale per discutere le direzioni che l’audiovisivo può intraprendere grazie alla tecnologia. Il binomio tecnologia-creatività, al centro di questa edizione, rappresenta una delle più grandi sfide del nostro tempo, cercando risposte per un settore in continua evoluzione.